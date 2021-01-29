IKEA придумала мебель для геймеров

Крупнейшая в мире компания по продаже мебели и товаров для дома IKEA совместно с брендом Republic Of Gamers (ROG), который принадлежит компании Asus, придумала мебель для геймеров. Пилотная коллекция будет доступна для продажи в Китае в конце января 2021 года. Об этом стало известно из публикации в немецком блоге IKEA.

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Разработчики придумали для любителей игр более 30 новых продуктов, включая специальные столы, стулья, системы для хранения вещей и аксессуары. По планам, товары поступят в большинство магазинов компании осенью 2021 года. Так, покупатели смогут приобрести стулья с высокими изголовьями, держатели для телефона и стаканов, а также столы с отверстиями для проводов и лампы. В качестве основных цветов разработчики выбрали черный и белый.

Оказалось, что специалисты работали над коллекцией в шанхайском офисе IKEA в сотрудничестве с профессиональными геймерами и любителями. Они отметили, что таким способом хотели лучше понять потребности пользователей и создать в их домах комфортное место для игр.

Ранее в январе стало известно, что IKEA начнет продавать запчасти для своих товаров, что поможет продлить им срок службы. Представитель компании отметила, что потребители смогут обновить мебель, купив в магазинах новые чехлы или ножки от дивана. Таким способом IKEA хочет перейти на безотходное производство и минимизировать вред, причиняемый окружающей среде.

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