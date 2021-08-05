Россиянам объяснили права приставов по взлому квартир

Эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук в разговоре с «Лентой.ру» объяснил права судебных приставов, представителей коммунальных и других служб по проникновению в квартиры плательщиков. По его словам, если человек откажется запускать проверяющих в помещение, дело может закончиться судом, штрафом и взломом квартиры.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов ранее предупредил россиян о возможных внезапных проверках в квартирах. Юрист напомнил, что закон регламентирует этот процесс весьма тщательно, так как при таких проверках затрагиваются конституционные права граждан.

Сначала суд, потом взлом

По словам Виктора Федорука, с проверкой не могут прийти без предупреждения и согласования с жильцом — ее дату и время обязаны заранее согласовать с собственником. В противном случае проверяющих действительно можно не пустить.

«Либо могут вывесить объявление о том, что в определенные дни и часы будет ходить, например, сантехник и записывать показания счетчиков. Если никакого предупреждения нет, то у проверяющих нет никаких законодательных возможностей проникнуть в вашу квартиру — все же неприкосновенность жилища никто не отменял», — объяснил эксперт.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Многие уезжают, студентов нет» В России обвалился спрос на съемное жилье. Ждать ли резкого снижения цен?

Отказать пустить проверяющих по предварительной договоренности человек не имеет права. В противном случае представители будут обращаться в суд и уже он обяжет пустить коммунальные службы в квартиры.

«Конечно, встречаются и те, кто не пускает проверку в квартиру даже после постановления суда, и здесь все уже интереснее, — заметил правозащитник. — В квартиру к плательщику постучится судебный пристав. Если и ему не откроют, тогда он вышлет предупреждение, что в следующий раз придет такого-то числа, уже не спрашивая, удобно ли человеку. В случае, когда доступ так и не обеспечивают, дверь просто выламывают».

Федорук добавил, что в случае, когда выявляется мошенничество со стороны плательщика — например, установка магнитов на счетчики, на человека накладывается штраф с обязанностью оплаты всего перерасхода.

Ранее россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал юрист.