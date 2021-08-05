Юрист предупредил россиян о внезапных проверках в квартирах

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил россиян о возможных внезапных проверках в квартирах. Он рассказал об этом агентству «Прайм».

Юрист напомнил, что закон регламентирует этот процесс весьма тщательно, так как при таких проверках затрагиваются конституционные права граждан.

По его словам, правоохранительные органы могут проверить квартиру только при наличии веских оснований и специальных документов, например, постановления на обыск. Также в квартиру без приглашения могут прийти с проверками коммунальные службы и лица, контролирующие потребление энергоресурсов.

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«Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки», — пояснил Миронов.

Эксперт добавил, что управляющая компания имеет право на допуск в жилые помещения своего представителя в заранее согласованное время. Однако УК может делать это не чаще, чем один раз в три месяца. Если же о дате проверки договориться не удалось, «штурмом» брать квартиру не станут, отметил юрист. При этом на владельца составят акт и обратятся в суд, который с большой вероятностью обяжет допустить проверяющих в квартиру. Также к вам могут прийти сотрудники аварийно-спасательных служб для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но даже для устранения аварии закон не предоставляет им права силового метода проникновения в квартиру. Юрист предупредил, что платить за последствия аварии придется тому, кто препятствовал ее устранению.

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В июле адвокат бюро «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди посоветовал россиянам выгонять бывших супругов из квартиры с представителями полиции, если жилье не является совместно нажитым имуществом.