Юристы разъяснили россиянам правила внезапных проверок в квартирах и рассказали, в каких случаях можно никого не пускать в жилище. Мнение экспертов приводят «Известия».

Юрист в сфере ЖКХ Юрий Нетреба рассказал, что при обращении органов жилищного контроля гражданин, как собственник, должен предоставить доступ к инспектированию и проверке условий проживания и соблюдения всех норм. За непредоставление такого доступа наказания нет, поэтому проверить газовое оборудование, либо планировку у собственников бывает сложно.

«Законом предусмотрено обязательное уведомление гражданина, согласование с ним времени присутствия в данном жилом помещении. Проникать без такого уведомления и согласия собственника, конечно же, нельзя, это возможно исключительно в случае пожара, угрозы обрушения, запаха газа или в других чрезвычайных ситуациях в присутствии сотрудника правоохранительных органов», — объяснил юрист. Нетреба добавил, что нельзя всем подряд открывать дверь, однако можно убедиться в полномочиях такого представителя, имея уведомление на определенную дату посещения.

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При этом, если вы не пустите коммунальщиков или представителей органов жилищного контроля в квартиру, то они могут дойти до суда, предупредил юрист Кирилл Чернявский. В таком случае судебный пристав может спилить замок. «Никто кроме пристава не имеет права насильно попасть в жилище, даже полиция (если мы не говорим про чрезвычайные случаи)», — пояснил юрист.

Адвокат МКА «Князев и партнеры» Роман Францев напомнил, что прийти домой по какой-то причине могут и работники органов опеки. По его словам, их можно не пускать, однако необходимо понимать, что органы опеки стремятся попасть в жилище чаще всего в связи со спорами о защите прав несовершеннолетних. «Здесь надо учитывать, что если ты сегодня их не пустил, то завтра они имеют полное право обратиться с вопросом о получении доступа в полицию, которая обязана будет им в этом плане содействовать», — сказал юрист. Чернявский согласился с его мнением, добавив, что органы опеки оповестят об их приходе повестками или звонками.

Чернявский также подчеркнул, что граждане имеют право не открывать дверь сотрудникам военкомата, потому что неизвестно, кто стоит за дверью. «Но законодательно за отклонение от службы у нас есть административная и уголовная ответственность. То есть доступ в помещение они не имеют, а вот последствия вашей неявки в пункт сбора чреват серьезными последствиями», — подчеркнул Чернявский.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил россиян о возможных внезапных проверках в квартирах. По словам юриста, правоохранительные органы могут проверить квартиру только при наличии веских оснований и специальных документов, например, постановления на обыск. Также в квартиру без приглашения могут прийти с проверками коммунальные службы и лица, контролирующие потребление энергоресурсов.