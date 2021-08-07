В Госдуме оценили идею ввести платные парковки во дворах жилых домов

Депутат Госдумы от партии ЛДПР, зампред комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов заявил радио «Говорит Москва», что фракция не поддержит идею ввести платные парковки во дворах жилых домов. С таким предложением ранее выступил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

«Благими намерениями устлана дорога в ад. А сколько надо не пользоваться автомобилем, чтобы его заставили убрать? Если инициатива и будет изначально смоделирована на тех людях, чьи машины брошены и стоят годами, то через несколько месяцев это спроецируется на всех», — оценил идею Старовойтов.

Ранее Шумский предложил, чтобы деньги от введения платных парковок поступали на счет дома и жители сами распоряжались, как их потратить (например, на детские площадки). Он пояснил, что плату можно сделать как почасовую, так и в виде месячного абонемента.

Ранее сообщалось, что жители Москвы стали чаще тратиться на приобретение личных автомобильных парковок. С начала года мэрия заключила с горожанами около 500 договоров купли-продажи машино-мест.