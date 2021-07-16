Участок с картиной Бэнкси предложили превратить в парковку

Участок с известной картиной Бэнкси в США предложили превратить в парковку

В районе Нижний Ист-Сайд Нью-Йорка (США) выставили на продажу участок, где находится одна из арт-композиций знаменитого британского уличного граффити-художника Бэнкси. Территорию с картиной предлагают превратить в парковку, пишет New York Post.

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Свободный участок земли на Ладлоу-стрит площадью около 400 квадратных метров разделен на жилую и коммерческую зоны. На площадке с 2013 года находится черно-белая инсталляция политической тематики. Бэнкси изобразил на фасаде одного из соседних зданий и старом припаркованном автомобиле граффити с огромными скачущими лошадьми, чтобы выразить осуждение роли США в иракской войне. Приобрести участок можно за 2,49 миллиона долларов.

В июне Бэнкси лишился прав на свои известные работы «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком». Решение приняло Ведомство интеллектуальной собственности Евросоюза, так как художник отказался раскрывать свою личность. Ранее Бэнкси расстался с правами на работы «Метатель цветов».