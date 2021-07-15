Дом без туалета в Новой Зеландии продали за 100 миллионов рублей

В Окленде, Новая Зеландия, разваливающийся дом без туалета и ванной продали за 2 миллиона новозеландских долларов (104 миллиона рублей). Коттедж, возведенный в 1920-х, был реализован на аукционе, его стартовая стоимость составила 1,75 миллиона долларов (91 миллион рублей), пишет The Guardian.
По оценке местных властей, рыночная стоимость дома — 1,65 миллиона долларов (86 миллионов рублей), еще 200 тысяч долларов (10 миллионов рублей) покупателю предстоит вложить в работы по его восстановлению и совершенствованию. Риелтор, занимавшийся продажей объекта, описывал коттедж как «чистый лист».
Дом стоит на участке, где разрешается размещение исключительно частного жилья, построить там многоквартирное здание не получится.
Рынок недвижимости Новой Зеландии — один из самых горячих в мире, отмечает издание. Средняя стоимость домовладения в стране оценивается в 943 тысячи долларов (49 миллионов рублей), за последний год этот показатель увеличился на 22 процента. В Окленде среднестатистический дом стоит 1,5 миллиона долларов (78 миллионов рублей). Новозеландское правительство в марте 2021-го анонсировало дорогостоящие меры, нацеленные на охлаждение рынка жилья. Борьба с ростом цен на недвижимость обойдется стране в миллиарды долларов.
Ранее аналитики заявили, что по цене новой однокомнатной квартиры в Москве можно купить полноценное жилье в Новой Зеландии и ряде других стран. В мае средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках массового сегмента впервые превысила 10 миллионов рублей, подсчитали эксперты.