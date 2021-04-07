Рекордно дорогой дом нашли около Москвы

Стоимость самого дорогого объекта загородной недвижимости, продающегося в Московском регионе, — 3,5 миллиарда рублей. Дом-рекордсмен нашли в населенном пункте Барвиха, следует из материалов агентства Point Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, общая площадь особняка — 2,6 тысячи квадратных метров, участка — 1,08 гектара. Объект предлагается «под ключ» с мебелью и находится в закрытой продаже (не экспонируется в открытых базах). На втором месте по стоимости — дом площадью 1,8 тысячи квадратных метров (площадь участка — 1 гектар) в той же Барвихе. Продавец планирует выручить за него 3,1 миллиарда рублей.

Третье место занял коттедж площадью 2,5 тысячи квадратных метров (участок — 1 гектар) в населенном пункте Жуковка — его цена составляет 3,04 миллиарда рублей. Четвертая позиция рейтинга дорогих домов досталась лоту в поселке Горки-2, он стоит 2,66 миллиарда рублей. Замыкает топ-5 дом площадью 2,2 тысячи квадратных метров (участок — 0,58 гектара) в Одинцовском районе. Стоимость этого объекта недвижимости равна 2,28 миллиарда рублей.

«Объекты загородной недвижимости, предлагаемые по такой высокой цене, практически всегда находятся в закрытых продажах, а покупатели тщательно изучаются, — подчеркивают риелторы. — Дело в том, что в подобных поселках могут проживать очень важные персоны (политики, чиновники, актеры, бизнесмены), которые хотят видеть в соседях только проверенных и надежных людей».

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала 2021 года в Москве зафиксирован рекордный уровень спроса на рынке высокобюджетной недвижимости (стоимостью от миллиона долларов, или 77,5 миллиона рублей). Всего за три месяца неизвестные потратили на элитные квартиры и апартаменты в столице около 50 миллиардов рублей.

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