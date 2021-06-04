Самое дорогое в мире парковочное место продали за 100 миллионов рублей

В Гонконге установили мировой рекорд стоимости парковочного места — слот в одном из суперэлитных жилых комплексов продали за 1,3 миллиона долларов, или почти за 100 миллионов рублей, сообщает BBC News со ссылкой на местные СМИ.

Материалы по теме Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить? Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?

Парковка расположена в одном из домов на 430-метровой горе Николсон в престижном районе Ваньчай. Из окон элитного комплекса открываются виды на порт Гонконга. По соседству построены самые дорогие дома Азии. Как отмечает BBC News, Гонконг сильно перенаселен, поэтому любая недвижимость — коммерческая или жилая — там реализуется по максимальным ценам.

Предыдущий рекорд стоимости парковки тоже был зафиксирован в Гонконге — в 2019 году слот здесь продали за 980 тысяч долларов (72 миллиона рублей). В целом в последние месяцы активность на местном рынке недвижимости начала восстанавливаться после недолгого периода снижения, обусловленного пандемией коронавируса. К покупателям вернулась уверенность в завтрашнем дне, было заключено несколько крупных сделок. Так, в мае частный дом в одном из районов сдали в аренду по рекордной ставке в 210 тысяч долларов (15,4 миллиона рублей) в месяц.

Осенью 2020-го стоимость самого дорогого парковочного места в Москве оценивали в 17,5 миллиона рублей. Оно расположено в двухуровневом подземном паркинге одного из клубных домов на Малой Бронной улице. Как определили аналитики, в сегменте де-люкс средняя стоимость стандартного машино-места в столице составляет 7,4 миллиона рублей, в премиальном сегменте — 4,3 миллиона рублей.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru