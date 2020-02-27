Богачи в российском городе застроили проезжую часть коттеджами

Жители одного из районов Вологды ополчились на своих новых соседей. Как сообщает Telegram-канал Mash, местные богачи стали строить коттеджи прямо на проезжей части, что затрудняет проезд и провоцирует большое количество аварийных ситуаций.

Улица Возрождения находится недалеко от центра города. С одной из ее сторон располагается ЖК «Говорово», а с другой — стремительно разрастающийся коттеджный поселок. С трех сторон его окружает живописный зеленый массив с протекающей рекой Золотухой. Это место оказалось настолько привлекательным для зажиточной части населения, что некоторые ее представители застроили своими домами проезжую часть. Новые участки захватывают территорию дороги, блокируя проезд автотранспорта. «Было бы удобнее ехать по прямой, чем этими зигзагами объезжать по плохой дороге», — жалуется местная жительница.

Материалы по теме Главные по дому Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест

Вологжане обвиняют богачей, а также администрацию района в противоправных действиях. Россияне недовольны тем, что для этого места в принципе выдали разрешение на строительство. Кроме того, горожан возмутило, что владельцы частных домов повернули фонари от дороги и устроили стихийную парковку поблизости. В департаменте городского хозяйства Вологды пообещали разобраться с этой ситуацией.

В подмосковном городе Одинцово возник подобный конфликт интересов. Уже несколько лет жители новостройки не могут поделить участок земли с пенсионеркой, чей дом расположен во дворе многоэтажки. Владельцы квартир жалуются, что дом занимает много парковочных мест и портит вид из окна. Однако есть и те, кто с пониманием относится к хозяйке участка. По словам местных жителей, еще до начала строительства ЖК «Одинбург» пенсионерке предлагали на выбор квартиру, денежную компенсацию, а также недвижимость в Израиле. Однако она не променяла свой старый дом на все эти варианты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru