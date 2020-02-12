В России выставили на продажу дом «для войны семей»

В коттеджном поселке Московский Дворик (Тюменская область) на продажу выставили дом «для войны семей». Объявление появилось на портале Avito.

«Дом в адекватном состоянии, чего нельзя сказать о соседе!» — пишет некий Андрей. По его словам, раньше они были лучшими друзьями, поэтому даже не поставили забор между участками. Зато теперь мужчина хочет избавиться от дома, однако перед этим жаждет отомстить.

«Продам дешево из-за желания подложить соседу реальную свинью! Фермеры велкам! Коровы, гуси, утки, индюки на участке приветствуются! Покупателю со злыми собаками сделаю еще скидку! Просьба риелторов и доброжелательных людей не беспокоить», — говорится в объявлении. Коттедж площадью 300 «квадратов» выставлен за два миллиона рублей.

Ранее в Архангельской области выставили на продажу дом с имперской символикой на калитке, а также развратными скульптурами медведя с эрегированным пенисом и обнаженной девы с пышным бюстом.

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