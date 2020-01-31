В России выставили на продажу дома из камыша и соломы

В Алтайском крае на рынке жилья появилось несколько объектов, построенных буквально из подручных материалов. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости со ссылкой на Amic.ru.

В Бурлинском районе выставили на продажу шлаколитой дом из камышита (спрессованные стебли растения с добавлением связывающих веществ) площадью 35 квадратных метров. Внутри есть две комнаты, кладовая и веранда. Дом отапливается с помощью печи, проведен водопровод. Лот обойдется будущему владельцу в 120 тысяч рублей.

В Бийске продаются два смежных саманных дома на берегу лодочной станции. Основа самана — обожженная на солнце глина. Потом туда добавляют солому, древесную стружку и другое. Покупатели такого «таунхауса» также получат в подарок беседку и место на лодочной стоянке. Цена вопроса — 50 тысяч рублей. Еще одно здание из самана вместе со скважиной и баней продают в селе Угловском. Хозяин просит за него 100 тысяч рублей.

Рыбацкий дом на полозьях можно приобрести в селе Буранове Калманского района — восемь тысяч рублей. Постройка отапливается с помощью печи, с внутренней стороны фанерных стен проложен утеплитель. «Есть раскладушка, полы из доски 40 миллиметров», — говорится в объявлении.

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