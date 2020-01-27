В России решили продать сгоревший барак за миллионы рублей

В российском Екатеринбурге решили продать сгоревший деревянный барак за 18,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале недвижимости N1.RU.

Обугленные развалины без крыши и окон — все, что осталось от многоквартирного дома, построенного в 1932 году. В связи с его аварийным состоянием жильцов расселили в 2006-м. В описании к объявлению продавец уточняет, что после сноса здания участок можно будет использовать под застройку.

В военные годы в здании располагался госпиталь. Памятником архитектуры объект официально признали в 1991 году, поставив его под государственную охрану. Несмотря на то, что дом был практически полностью разрушен, сносить его запретили. Через пять лет чиновники поняли, что барак никогда не имел архитектурной ценности. Оказалось, что здание попало в список культурного наследия из-за технической ошибки. Только спустя 20 лет, когда все бюрократические процедуры были завершены, дом, наконец, разрешили снести.

В декабре 2019 года на аукционе в Москве продали два объекта культурного наследия за 143,2 миллиона рублей. Бывший жилой дом дворянина Голохвастова и усадьба Самсонова (ранее принадлежала мужу племянницы Чайковского) XVIII — XIX веков постройки находились в плачевном состоянии. Для реставрации объектов требовались серьезные вложения. Теперь эта обязанность возложена на нового собственника — компанию ООО «Взлет».

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