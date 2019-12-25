В российском городе место жестокого убийства признали памятником архитектуры

В российском Омске деревянный дом, где было совершено жестокое убийство архиепископа Мефодия (Мензака), признали памятником архитектуры, чтобы защитить историческое здание от сноса, продажи и перестройки. Об этом пишет Om1.ru.

Дом №26 по улице Успенского построили в 1905 году. У него богатая история, здесь традиционно проживали местные архиереи: митрополит Николай (Кутепов), архиепископ Андрей (Сухенко), архиепископ Максим (Кроха), митрополит Феодосий (Процюк).

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Архиепископа Мефодия убили во сне в октябре 1974-го. Убийца сломал ему шею, нанес множество ударов бронзовой статуэткой, затем ножницами. После всех истязаний отец Мефодий все равно оставался жив. Тогда преступник связал ему руки и задушил шнуром от электролампы. КГБ попытался скрыть факт смерти православного священнослужителя, однако новость все равно распространилась за рубежом и наделала много шума. Убийцу нашли только спустя шесть лет, им оказался Борис Киреев. Свою вину он так и не признал, заявив, что следственные органы заставили его подписать все бумаги.

Пришедший на место убитого отца Мефодия архиепископ Максим (Кроха) еще год каждый день получал письма с угрозами. В ответ на это он приказал отремонтировать дом и вскоре освятил свою Крестовую церковь. Архиепископ поставил престол прямо на месте гибели своего предшественника.

Наследники следующего митрополита — Феодосия — пытались продать дом. Активисты регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры отстояли здание. По итогам министр культуры Омской области Юрий Трофимов подписал приказ о включении архиерейского дома в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Ранее глава российского Министерства культуры Владимир Мединский выступил с заявлением, что в стране необходимо активизировать приватизацию зданий-памятников культуры для их дальнейшего сохранения.

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