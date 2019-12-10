Россиян наделят правами на землю около многоквартирных домов

Совет при президенте Российской Федерации по совершенствованию гражданского законодательства одобрил поправки в Жилищный и Земельный кодексы, запрещающие оформлять земельные участки по контуру многоквартирных домов. Об этом пишет «Российская газета».

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Запрет нужен для защиты прав собственников квартир в жилых домах. По закону люди при сносе дома (например, для государственных и муниципальных нужд) получают компенсацию. Если земля под зданием оформлена в их собственность, возмещение будет выше.

Поправки обязывают муниципалитеты, во-первых, оформлять границы земельных участков под жилыми домами перед изъятием квартир, чтобы исключить возможность занижения компенсаций. Во-вторых, предусматривают, что земельный участок должен охватывать прилегающие к дому территории, необходимые для обслуживания здания, — это тоже позволит собственникам получать больше денег, если дом по тем или иным причинам «приговаривается» к демонтажу.

Стоимость земли в российских регионах сильно разнится. Самые дорогие территории — в Москве. В июле 2019-го сотку земли в центре столицы оценили в 6 миллионов рублей.

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