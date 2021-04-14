Россиянам дали советы по покупке загородных домов

Россиянам дали несколько советов, которые помогут им при покупке загородных домов. У жилья необходимо проверить работу коммуникаций. О нюансах приобретения недвижимости в эфире «Радио 1» рассказал риелтор Иван Солдатенков.

Эксперт посоветовал проверить, как работает бойлер, подогрев воды и электричество. Покупатели также могут пригласить на просмотр объекта инженера, который оценит дом с профессиональной точки зрения. Солдатенков призвал не стесняться просить владельцев включать отопление, если просмотр объекта проходит в теплые месяцы.

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Все помещения в доме, включая чердак и подвал, необходимо проверить на наличие протечек. Внутри не должно быть ощущения сырости, пятен и неприятного запаха. От объекта с плесенью стоит отказаться. «Если есть плесень, вы ее никогда не выведете. Говорят, что это возможно, но на самом деле легче разобрать дом и построить новый», — заявил Солдатенков.

Особой проверки требуют деревянные дома. Для них стоит заказать экспертизу, чтобы узнать, не заражены ли они вредителями. Покупателям также нужно осмотреть территорию участка и проверить, есть ли там болотные растения — они появляются в местах затоплений. Риелтор рекомендовал сверяться с атласом растений.

В феврале эксперты в сфере недвижимости рассказали о росте стоимости загородных домов по итогам 2020 года. В среднем из-за рекордного спроса на подобную недвижимость цены повысились на 7 процентов. Наибольшее увеличение стоимости зафиксировали в Ленинградской области с показателем в 33 процента.

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