Россиянам дали советы по выбору гирлянды

Прежде чем купить гирлянду, стоит убедиться в ее безопасности и надежности. В документации изделия должна присутствовать ссылка на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом. Такие советы россиянам дали специалисты Роспотребнадзора. Полный перечень опубликован на сайте ведомства.

В первую очередь, эксперты порекомендовали найти информацию о продавце. Если ее нет, покупатель не сможет защитить свои права в случае приобретения некачественного товара. Стоит обращать внимание и на маркировку изделия.

Не все гирлянды предназначены для украшения новогодней елки, напомнили в Роспотребнадзоре. На дерево можно вешать лампы мощностью не более 50 Ватт, эта цифра обычно указана на ярлыке.

«Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратного миллиметра, а сам провод должен иметь толстую изоляцию (...) Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метра», — говорится в публикации. Кроме того, в упаковке должны находиться запасные лампочки.

Отсутствие повреждений на местах крепления элементов гирлянды, а также все режимы ее работы необходимо проверить в магазине. Также нельзя включать украшение, только что принесенное с мороза. Ему надо дать согреться в комнатной температуре, отметили эксперты.