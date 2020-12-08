Перегоревшая гирлянда принесла женщине 12 миллионов рублей

Жительница американского города Йорктаун, штат Вирджиния, утверждает, что перегоревшая гирлянда принесла ей крупный выигрыш в лотерею. Об этом сообщает портал UPI.

Филлис Хьюстон (Phyllis Houston) украшала новогоднюю елку и заметила, что прошлогодняя гирлянда вышла из строя. Она поехала в магазин Home Depot за новым украшением, а на обратном пути заглянула в супермаркет и взяла несколько лотерейных билетов.

Билет с комбинацией чисел 10-17-18-34-38 оказался выигрышным — Хьюстон получила 171,7 тысячи долларов (12,7 миллиона рублей). «Поверить не могу, — признается победительница. — Это так здорово!» Она еще не решила, на что потратит денежный приз.

Ранее житель американского штата Вирджиния сорвал куш в лотерее благодаря внезапному желанию выпить шоколадный коктейль. В результате билет с комбинацией чисел 3-12-17-18-31 принес мужчине 564 тысячи долларов (почти 42 миллиона рублей по текущему курсу).