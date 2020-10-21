Любовь к макаронам с сыром принесла мужчине 200 тысяч долларов

Житель американского города Голдсборо, штат Северная Каролина, утверждает, что сорвал куш в лотерею благодаря любви к макаронам с сыром. Об этом сообщает портал UPI.

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Маркеттон Каррауэй (Marquetton Carraway) отправился в местный супермаркет, чтобы купить ингредиенты для любимого блюда — макароны с сыром. «На кассе мне дали сдачу, и я уже собирался выйти из магазина, как вдруг что-то мне подсказало, что нужно взять лотерейный билет», — вспоминает американец.

В результате купленный за пять долларов (почти 400 рублей) билет Mega Bucks принес Каррауэю выигрыш в 200 тысяч долларов (15,4 миллиона рублей). Узнав о победе, мужчина позвонил матери и поделился радостной новостью. Он прислал ей фотографию билета и попросил перепроверить результат игры.

На выигранные деньги Каррауэй планирует купить дом и помочь семье.

В августе 2019 года сообщалось, что жительница американского города Гринсборо, штат Северная Каролина, отправилась в магазин за макаронами с сыром и заодно сыграла в лотерею. Сумма ее выигрыша составила 250 тысяч долларов (19,3 миллиона рублей по текущему курсу).