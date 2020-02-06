Внезапное чувство голода принесло женщине богатство

Жительница американского округа Принс-Джорджес, штат Мэриленд, купила выигрышный лотерейный билет благодаря внезапному чувству голода. Об этом сообщает портал UPI.

48-летняя американка рассказала, что неожиданно проголодалась и решила заглянуть в местный магазин. Помимо продуктов она захватила несколько лотерейных билетов. Один из них, билет мгновенной лотереи Peppermint Payout Multiplier, принес женщине богатство. Сумма ее выигрыша составила 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

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«Мне хотелось кричать от радости на весь магазин», — призналась победительница. Свой денежный приз она решила потратить на покрытие долгов.

В августе 2019 года сообщалось, что жительница американского города Гринсборо, штат Северная Каролина, отправилась в магазин за макаронами с сыром и заодно купила лотерейный билет. В результате она выиграла 250 тысяч долларов (15,8 миллиона рублей по текущему курсу).

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