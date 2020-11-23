Поход в аптеку принес мужчине 3,5 миллиона долларов

В Колумбии житель города Медельин выиграл в лотерею более 3,5 миллионов долларов США, купив лотерейный билет в местной аптеке. Об этом передает радиостанция La FM.

Компания-организатор лотерей в стране Baloto Revancha сообщила на своей странице в Twitter, что победа принесла мужчине 3 561 360 долларов США (270,6 миллиона рублей). «На этот раз везунчик проживает в городе вечной весны», — говорится в посте.

В начале ноября жительница села Исянгулово, Республика Башкортостан, выиграла в лотерею пять тонн асфальта, оформив подписку на местную газету «Зианчуринские зори» на второе полугодие. Отмечается, что победительница уже много лет также выписывает газеты «ЗОЖ», «1000 советов» и «Аргументы и факты».