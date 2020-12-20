Кинолог раскрыл опасность новогодних елок в доме для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев раскрыл опасность новогодних елок в доме для собак. Он рассказал РИА Новости, как нарядить новогоднюю елку безопасно для здоровья питомца.

Хозяевам собак не следует украшать елку мишурой, бьющимися или съедобными игрушками, а также доступными для животного проводами гирлянд.

«Редкая квартира остается в праздничные дни без новогодней елки. Все мы очень любим этот сказочный символ Нового года, и собаководу нет нужды отказывать себе в удовольствии, если он вовремя позаботится о том, чтобы ель не превратилась в опасную игрушку для собаки», — предупредил кинолог.

Самыми опасными украшениями является «дождик», стеклянные и пластиковые игрушки, которые Голубев порекомендовал вешать как можно выше и привязывать к веткам. От мишуры собаководам лучше «полностью отказаться», так как собака может ее легко проглотить, что приведет к закупорке пищеварительного тракта.

«Лучше остановите свой выбор на гирляндах из натурального материала и постарайтесь как можно плотнее обернуть ими новогоднюю ель, чтобы свисающие элементы не привлекали внимание собаки. Стеклянные игрушки легко ломаются и бьются, осколки могут поранить животное, поэтому лучше предпочесть игрушки из натуральных материалов, например из шелка, дерева, шерсти, бумаги, папье-маше. Если у вас есть семейные украшения, которые вы бережете, лучше разместить их на самой макушке ели, в недоступном для питомца месте», — объяснил специалист.

Елку, по его словам, можно прикрепить к стене или потолку специальными канатиками, чтобы дерево не завалилось на собаку. Также можно поставить ее на подоконник или в угол комнаты. Вместо гирлянды, которая питается от сети, кинолог рекомендует работающие на батарейках.

Ранее кинолог перечислил источники опасности для собаки дома. По его словам, опасными являются электрические провода, балконы, открытые окна и форточки, домашняя аптечка и мусорное ведро.