Подсчитаны шансы снять квартиру в Москве вместе с домашним животным

При наличии домашнего животного у съемщика квартиры в Москве его заявку на заселение одобряли в 61 проценте случаев во время режима самоизоляции. После него данный показатель снизился до 47 процентов. Шансы арендаторов подсчитали аналитики портала ЦИАН, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Проще всего снять жилье владельцам собак: в период самоизоляции положительные решения по ним приняли 65 процентов собственников, а после нее — только 49 процентов. Аналогичная ситуация и с владельцами кошек: во время самоизоляции 57 процентов собственников согласились заселить таких арендаторов. После снятия ограничительных мер их доля снизилась до 45 процентов.

Однако несмотря на рост отказов россияне стали чаще заводить питомцев — причиной послужили вынужденное одиночество на самоизоляции и переход на удаленку. Во время ограничительных мер только 12 процентов съемщиков хотели заселиться с домашним животным. После самоизоляции их доля выросла до 27 процентов.

Чаще всего люди заводят котов — они есть у 66 процентов потенциальных съемщиков. На втором месте оказались собаки — 30 процентов. Остальные четыре процента имеют птиц и рептилий или же выбрали грызунов в качестве питомцев.

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