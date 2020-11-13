Названы главные причины конфликтов между соседями

Специалисты ResearchMe и страховой компании «Манго» провели совместное исследование и назвали главные причины конфликтов, возникающих между соседями. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении «Ленты.ру», больше всего россияне жалуются на высокий уровень шума.

Помимо шумных жильцов в рейтинге оказались еще четыре причины. Так, 27 процентов респондентов выразили недовольство тем, что их соседи часто устраивают потопы. Такое же количество опрошенных пожаловалось на беспорядок в подъездах, где жильцы складируют вещи. Чуть больше 20 процентов собственников квартир не устраивают домашние животные, а меньше всего опрошенных отмечают, что из-за разногласий с соседями у них возникают проблемы с полицией.

Аналитики также узнали у респондентов, в каких отношениях россияне состоят со своими соседями и как часто проводят вместе время. Оказалось, что большинство опрошенных относятся к ним нейтрально, но постоянно не общаются. При этом более 20 процентов респондентов заявили, что дружат с другими жильцами. О плохих отношениях с соседями рассказали только два процента. Что касается совместных мероприятий, то значительное большинство собственников их не проводят, однако меньше четверти участников опроса отмечают с соседями только крупные праздники.

Ранее в ноябре владельцы квартир в одном из жилых комплексов в Сиднее пожаловались на своего соседа, который снимается в порнофильмах. Во время пандемии коронавируса мужчина работал дома вместе со своим спутником, принимал гостей и устраивал шумные встречи. Недовольные жильцы обратились в полицию и попросили решить вопрос, но правоохранительные органы не смогли повлиять на ситуацию. В итоге за собственников вступился комитет, представляющий их интересы.

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