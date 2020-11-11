Порноактер-гей испортил соседям жизнь

Владельцы квартир в одном из жилых комплексов в Сиднее пожаловались на своего соседа-порноактера, который вместе со своим спутником работал из дома во время пандемии коронавируса. По словам австралийцев, пара также принимала гостей и устраивала шумные встречи, чем фактически испортила соседям жизнь, сообщает The Sydney Morning Herald.

Инциденты начались еще в августе 2020 года в высотном доме в районе Сарри-Хиллс, где снимающийся в порнофильмах мужчина арендует вместе со своим бойфрендом апартаменты. Гей-пара устраивала в квартире шумные вечеринки, из-за чего их недовольные соседи несколько раз обращались в полицию и просили повлиять на ситуацию. Однако правоохранительные органы не смогли решить проблему и заявили, что произошедшее «не представляет интереса для общественности и не является поводом для беспокойства».

Спустя время за жильцов вступился комитет, представляющий интересы собственников недвижимости. Его сотрудники подтвердили, что пара действительно нарушала порядок и мешала окружающим. Комитет разослал всем участникам конфликта письма, в которых призвал уважать интересы друг друга, не решать вопрос насилием и вести себя в рамках закона.

В сентябре 2020 года жители одного из многоквартирных домов в Брянске решили бороться со своими соседями. Пару прозвали «любителями громкого секса». Владельцы квартир высказали свое недовольство, повесив в лифте объявление. В тексте активисты отметили, что громкие звуки мешают спать, и попросили поберечь их психику. Жильцы также обратили внимание соседей на закон о тишине и пригрозили полицией.

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