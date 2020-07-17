Российскую семью лишили квартиры из-за шума

В Белгороде суд лишил права проживания в муниципальной квартире трех человек. Они слишком громко скандалили, не оплачивали коммунальные услуги и регулярно заливали живущих снизу соседей, сообщает городской портал Go31.ru.

Квартиру в 1981 году предоставили жителю Белгорода, его супруге и сыну. Спустя несколько лет мужчина умер, а в жилом помещении остались его вдова и уже совершеннолетние сын и дочь. В течение длительного периода времени они не платили за услуги ЖКХ, не делали ремонт, регулярно устраивали потопы, шумели и в целом вели асоциальный образ жизни.

В 2017-м обитателей «нехорошей» квартиры попросили устранить нарушения, но никаких действий с их стороны не последовало. В итоге городская администрация обратилась в суд с требованием о выселении российских граждан, и решение вынесли не в их пользу — семье предстоит освободить муниципальную квартиру и найти другое жилье.

Ранее в июле стало известно, что в Госдуме планируется рассмотреть законопроект, предусматривающий введение штрафа в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме. Об этом сообщил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

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