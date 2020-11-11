Владельцев животных призвали соблюдать социальную дистанцию между питомцами

Владельцы домашних животных должны соблюдать социальную дистанцию между питомцами во время прогулок, чтобы исключить риск распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение в беседе с порталом 20 Minuten выразили шведские специалисты.

Ветеринар клиники Anicura Иоганн Кауфманн заметил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призывал следить за тем, чтобы дистанцию соблюдали не только люди, но и животные. Так, во время прогулок с собакой следует держать питомца на расстоянии не менее двух метров от других четвероногих. Что же касается кошек, хозяевам посоветовали исключить вылазки на улицу. Кауфманн предупредил, что есть вероятность, что инфекция может долго сохраняться на шерсти животных и в выделениях из носа.

Вирусолог из Бернского университета Фолькер Тиль согласился с тем, что соблюдение дистанции — разумная мера для снижения вероятности распространения COVID-19, учитывая, что у ученых пока нет однозначного ответа на вопрос, может ли заболевание передаваться хозяевам от питомцев. «Социальное дистанцирование так же полезно для домашних животных, как и для людей. Эта мера позволяет свести к минимуму вероятность того, что домашнее животное может заразить хозяина», — заявил он.

Портал 20 Minuten отметил, что Федеральное управление по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Швейцарии изучает риски передачи коронавируса человеку через животных.

Ранее ученые перечислили животных, которые могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2 и быть его разносчиками. Многие рассмотренные млекопитающие потенциально могут быть инфицированы, в том числе домашние кошки, собаки, норки, львы, тигры, а также хорьки и макаки.