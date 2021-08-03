Милан нашел новое применение парковкам

Итальянский город Милан нашел новое применение бывшим парковкам. На пространствах, которые уже не используют автомобилисты, стали организовывать яркие площадки для отдыха населения. Архитектор Серена Конфалоньери (Serena Confalonieri) с командой студентов создала графическую инсталляцию в виде разноцветной шахматной доски на старой стоянке в районе Куарто-Оджаро (Quarto Oggiaro), передает ArchDaily.

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Благоустройство заброшенной парковки выполнили в рамках инициативы «Открытые пространства» (Piazze Aperte). Ее разработала мэрия Милана с целью визуально улучшить запущенные и пустующие участки города, чтобы побудить жителей чаще собираться на улицах для общения. Конфалоньери оформила территорию рисунками, которые можно встретить в тетрадях школьников. Там появилось множество разноцветных фигур в расчерченных квадратах. Площадь в 600 квадратных метров поделена на зоны, где могут найти себе занятие как взрослые, так и дети.

«Было очень здорово работать над проектом, который вписывается в городскую и социальную структуру. Мы проработали рисунок с учетом всех функциональных и эстетических потребностей жителей», — пояснила архитектор.

В период пандемии коронавируса многие города мира стали пересматривать улицы с точки зрения их открытости и удобства для жителей. Власти Лондона решили закрыть для автомобилей некоторые подъездные улицы в центре главной торговой площади мегаполиса Oxford Circus, чтобы организовать там больше зеленых уголков, выложить тротуары и поставить лавочки для пешеходов. Другой британский город Бристоль заявил о планах вдохнуть жизнь в участки с заброшенными гаражами благодаря строительству там микродомов.