Ведущий Первого канала рассказал о нетерпимости к заборам

Ведущий ток-шоу «Мужское и женское» на Первом канале Александр Гордон рассказал о строительстве загородного дома, который не окружен забором. Он поделился подробностями в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю. Запись разговора доступна на YouTube-канале «вДудь».

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Строительные работы продолжались на протяжении трех лет. До этого в течение полугода ведущий искал подходящий участок. В итоге он выбрал вариант на берегу канала имени Москвы. Гордон разрабатывал дизайн дома вместе с профессиональным архитектором. «Задумка была простая. Я терпеть не могу заборы, тем более глухие заборы. Мне нужно было сделать так, чтобы частная жизнь во дворе этого дома охранялась самим домом, чтобы он скрывал, что здесь происходит, от людских глаз», — пояснил телеведущий.

Гордон отметил, что не ставит на территории ограждение и не перекрывает никому доступ к водоему. Выход к воде относится к собственности государства. Забор стоит только сбоку от дома — объект возвели от собак, которые раньше жили по соседству. В конце участка также есть калитка, «которая не закрывается».

Во время разговора Дудь поинтересовался, во сколько Гордону обошелся участок. На момент покупки сотка стоила миллион рублей. В распоряжении телеведущего оказалось почти 11 соток. Однако телеведущий не уточнил, сколько он потратил на строительство. «Я уже не помню, если честно. Цены были другие. Сейчас же безумие какое-то. Сейчас все в четыре-пять раз по сравнению с теми ценами выросло», — пояснил Гордон.

По словам телеведущего, перед началом отделки у него кончились средства. В итоге Гордон согласился сняться в сериале «Умник», где у него было 116 съемочных дней. Процесс работы он назвал реальной каторгой. «Конечно, из-за денег, а из-за чего еще», — уточнил телеведущий.

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