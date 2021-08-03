Ведущий Первого канала объяснил попытку задушить гостя колготками

Ведущий ток-шоу «Мужское и женское» на Первом канале Александр Гордон объяснил, почему он пытался задушить гостя колготками в одном из выпусков программы. О своих мотивах он рассказал в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю. Беседа доступна на YouTube-канале «вДудь».

Гордон назвал героя того выпуска подлецом, потому что он не препятствовал своей сожительнице, которая привязывала их ребенка колготками к кровати. «Ну я и сказал: "Давай я тебя сейчас привяжу колготками куда-нибудь. Посмотрим, как ты будешь себя чувствовать"», — вспомнил телеведущий.

Дудь поинтересовался у собеседника, почему после попытки придушить мужчину в эфире Первого канала на него не завели дело. На это Гордон ответил, что потерпевший не написал заявление в полицию.

«Во-вторых, вы же не можете доказать, что все это было на самом деле. Это же шоу, поэтому я в этом смысле в абсолютной безопасности, если только не убью кого-нибудь на программе», — добавил телеведущий.

Выпуск шоу «Мужское и женское», в котором Гордон душил гостя, вышел в январе 2016 года. Ведущий незаметно подкрался к сидящим на диване гостям программы и накинул им на шею женские колготки. Отрывок ролика, опубликованный на YouTube-канале Первого канала, набрал почти два миллиона просмотров.