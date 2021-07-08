Ведущая Первого канала вспомнила о жизни в Лондоне и назвала ее главный минус

Ведущая ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале Юлия Барановская назвала главный минус, с которым столкнулась во время жизни в Лондоне. О годах, проведенных в Великобритании, она вспомнила в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, выпуск опубликован на YouTube.

«Я как русский человек обожаю застолья», — призналась Барановская. Именно по этой причине ее раздражало то, как в Великобритании принято вести себя за столом: ведущей не нравилось, что еду сразу уносили.

«Я прям ужасно не люблю, когда у тебя отбирают еду», — объяснила она.

Барановская также рассказала о том, как трижды была ведущей фестиваля «Русская Масленица» на Трафальгарской площади в Лондоне. По словам ведущей, у нее остались незабываемые впечатления от праздника, во время которого «одно из сердец Лондона на один день становилось русским».

Барановская жила в Лондоне с 2009 по 2014 годы. Она переехала туда вместе с футболистом Андреем Аршавиным, с которым они познакомились в 2003 году и прожили вместе девять лет. В 2014 году ведущая вернулась в Россию.

Ток-шоу «Мужское/женское» выходит на Первом канале с осени 2014 года. Барановская ведет его вместе с Александром Гордоном. В студии герои рассказывают о своих проблемах, а ведущие пытаются подсказать им, как действовать дальше. В программе часто поднимают остросоциальные вопросы.