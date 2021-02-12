Бывшая возлюбленная Аршавина показала свой особняк на Рублевке

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала интерьер своего загородного дома на Рублевке. Она подготовила комнаты к празднованию китайского Нового года и поделилась результатом в сторис Instagram.

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Барановская показала подписчикам просторный холл особняка, а также гостиную, соединенную с кухней. Перед праздником они были пышно украшены. Телеведущая доверила процесс профессиональным декораторам, которые в холле поставили вазы с ветвями сакуры и повесили на них традиционные фонарики небольшого размера. Для столовой специалисты выбрали розовые пионы и салфетки в похожей гамме, а к потолку подвесили ярко-красные китайские фонарики. Барановская осталась довольна результатом и поблагодарила декораторов за работу.

Что касается интерьера комнат, то коридор в доме телеведущей выполнен в белых и серых тонах с акцентом в виде небольшого деревянного стола с темными ножками. Для столовой и кухни Барановская выбрала темный глянцевый стол глубокого серого цвета и похожего оттенка стулья с мягкой обивкой.

О переезде звезды и ее троих детей в новый дом стало известно в январе 2021 года. Оказалось, что телеведущая вместе с семьей и няней поселилась в деревне Раздоры, которая находится на Рублево-Успенском шоссе в 15 минутах езды от МКАД. Тогда журналисты предположили, что Барановская потратила на новое жилье миллион долларов (на тот момент более 73 миллионов рублей)

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