Рудковская провела экскурсию по роскошному особняку

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская вместе со своим сыном Александром Плющенко провела экскурсию по своему роскошному особняку и показала подписчикам в Instagram, как украсила жилье перед праздниками. Продюсер поставила в доме сразу несколько новогодних елок.

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Рудковская сняла на видео интерьер нескольких комнат особняка и подчеркнула, что доверила процесс профессиональным декораторам. Специалисты выбрали для дома продюсера светлую гамму с акцентами в виде серебристых и золотых деталей. Так, декораторы повесили на перила лестницы пышные еловые ветки, на которых закрепили игрушки и дополнили их гирляндами. Похожие композиции появились на столе и комоде.

Продюсер также показала четыре небольшие елки, на одну из которых повесили стальные шары и яркие игрушки в виде небольших чемоданов, а другую задекорировали бантами и белыми елочными шарами с синими и бордовыми узорами. Для оставшихся елок декораторы выбрали голубые оттенки. Рудковская отметила, что в одной из композиций она использовала винтажные игрушки, купленные 19 лет назад. Во время экскурсии Плющенко-младший также рассказал, в доме будет еще одна елка, но обещал показать ее позже.

Ранее в декабре украшенный перед новогодними праздниками дом показала российская певица Полина Гагарина. Она обратилась за помощью к профессиональному декоратору. Так, певица выбрала для интерьера елку с шарами в пудровом, золотистом и белом оттенках. Декоратор дополнила композицию большими белыми цветами и блестящими листьями, а также украсила перила лестницы, ведущей на второй этаж. Гагарина показала, что на них закрепили искусственные еловые ветки, на которые повесили белые элементы в виде ягод и светлые елочные шары.

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