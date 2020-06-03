Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом. Об этом пишет издание StarHit.

Долгое время у Барановской не было собственной квартиры в столице — ведущая вместе с тремя детьми снимала жилье. Свои первые апартаменты в Москве ведущая купила в 2017 году, а теперь она приобрела и дом.

Юлия переехала в загородный коттедж совсем недавно. «Это было непросто, и я благодарна всем друзьям, кто помог. Мне вовсе не тяжело без мужа, как многие могут думать. Всегда поддерживают близкие. Главное, чтобы я была "за", а не кто-то "против"», — написала Барановская в Instagram.

Ведущая публикует ролики в соцсети, на которых видно, как ее дети занимаются спортом на участке: во дворе установили футбольные ворота для младшего сына и батут, на котором занимается гимнастикой дочь.

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