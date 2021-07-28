Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу с Собчак

Первый канал опроверг новость о закрытии шоу «Док-ток», ведущими которого являются Ксения Собчак и Александр Гордон. Передача находится в отпуске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал.

«Информация о закрытии программы "Док-ток" является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир», — заявили представители канала.

Новость о закрытии шоу появилась в среду, 28 июля. Сообщалось, что решение было принято из-за того, что проект показал плохие рейтинги. Также утверждалось, что вместо проекта «Док-ток» на Первом канале будут показывать новое политическое шоу.

Ранее Собчак заявила, что гендиректору Первого канала Константину Эрнсту пришлось побороться за ее возвращение в эфир в шоу «Док-ток». По словам ведущей, уже после того, как было объявлено время выхода проекта, ей позвонил продюсер и отменил съемки. Через несколько месяцев после этого разговора «Док-ток» вернули. Собчак посчитала, что проект «отстоял» Эрнст.

Программа «Док-ток» выходит в эфир с февраля 2020 года. Предполагалось, что передачу, которую ведут Собчак и Гордон, начнут транслировать с осени 2019-го. Выходу шоу в эфир предшествовал анонс, в котором Собчак подшучивала над ведущим «России 1» Андреем Малаховым, в прошлом сотрудником Первого канала.