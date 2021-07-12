Собчак назвала условие для отъезда из России

Журналистка Ксения Собчак назвала условие, при котором она бы могла уехать из России. Собчак озвучила его разговоре с телеведущей Юлией Бордовских, вернувшейся в Россию после нескольких лет жизни в США. Выпуск опубликован на YouTube.

По словам Собчак, ей было бы крайне сложно принять решение об отъезде. «Не знаю, я бы, наверное, сделала это только в случае революции какой-нибудь», — призналась журналистка.

«Выковырять себя из комфортной среды друзей… Любимый дом, улицы, русский язык…» — порассуждала Собчак о минусах жизни в эмиграции. Журналистка отдельно отметила важность языковой среды. По ее словам, чувствовать и знать родной язык со всеми нюансами — это очень ценно.

Бордовских согласилась с доводами Собчак. «У меня было такое впечатление, что меня кто-то взял и прям вот повел», — сказала она, говоря о том, почему приняла решение уехать из России.

Ранее Собчак отреагировала на сообщения о наличии у нее израильского гражданства. Она назвала подобные утверждения ложью и клеветой.

Юлия Бордовских — российская телеведущая. С 1994-го по 2001-й работала на НТВ. В 2002 году вернулась на телеканал и проработала там до 2010 года. В 2013 году Бордовских переехала в Майами, однако недавно вернулась в Москву.