Ксения Собчак обматерила своих подписчиков из-за пляжного фото

Телеведущая Ксения Собчак обматерила своих подписчиков. Реакцию на опубликованное ранее фото она опубликовала в своем Instagram.

Она перечислила ряд «претензий», которые ей высказывают в сети. «Слишком худая. Слишком толстая. Слишком накрашенная. Слишком бледная. Слишком раздетая. Слишком одетая. Поправься. Похудей. Пошли на ****», — написала она. Запись сопровождается фото, на котором она сидит в бейсболке с провокационной надписью и показывает средний палец.

17 мая Собчак разместила снимок с отдыха. Ее подписчики испугались за здоровье звезды, посчитав, что она выглядит слишком худой. «Совсем тростинка стала», «Вид такой, как будто у маньяка в погребе сидела», — писали юзеры.

В апреле Собчак отреагировала на негативные комментарии поклонников в Instagram после публикации фотографии без макияжа. Она высмеяла слухи о попадании в клинику для реабилитации и замечания о ее одутловатом лице. «Как и ожидалось, увидев фото в халате и без мейка в Instagram, тут же говнопресса стала писать про одутловатое лицо и рехаб, в очередной раз подтвердив дремучее отношение к здоровью», — отметила она.