Худоба Ксении Собчак на пляжном фото испугала пользователей сети

Чересчур стройная фигура ведущей и блогерши Ксении Собчак на снимке с отдыха испугала пользователей сети. Соответствующее фото и комментарии под ним появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 39-летняя знаменитость попозировала на пляже в Мексике. Она была одета в бежевый сарафан с цветочным принтом длины миди бренда Ruban и шлепанцы Yana Dress. Ее образ дополнили солнцезащитные очки Ray Ban, светлая кепка и плетеная сумка. «Когда ты уже готовишься к боевой неделе в Москве, выставлять фото из прекрасной @casamalca вдвойне приятно», — подписала она пост, набравший почти 88 тысяч лайков.

Подписчики Собчак испугались за здоровье звезды, посчитав, что она выглядит слишком худой. «Совсем тростинка стала», «По себе замечала, есть предел худобы, когда начинаешь выглядеть хуже, чем есть на самом деле. Как говорится, “в гроб краше кладут”. Не дай бог, конечно!», «Ксюндель уже совсем анарекс», «Чего-то вы совсем исхудали, Ксения Анатольна», «Вид такой, как будто у маньяка в погребе сидела», — писали юзеры.

Звезда не дала никаких комментариев по этому поводу.

В апреле в сети назвали ужасом новую коллекцию одежды Ксении Собчак. Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых попозировала в вещах из новой линейки «ОсторожноТонкийЛед», созданной в коллаборации с российским дизайнером Андреем Артемовым. Пользователи сети не оценили дизайн описанной одежды и назвали ее «ужасом» в комментариях.