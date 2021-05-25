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Собчак удивили планы российских звезд уехать из России

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Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: @xenia_sobchak

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак обратила внимание на заявления нескольких звезд российского шоу-бизнеса о том, что они подумывают или уже собираются уехать из России. Своим удивлением от подобных размышлений она поделилась в Telegram-канале.

«Они знают что-то, чего не знают остальные?» — задалась вопросом Собчак. Так она отреагировала на появившиеся примерно в одно время публикации о певице Ольге Бузовой, ведущей Анфисе Чеховой и ведущей и блогерше Регине Тодоренко. В своем посте Собчак опубликовала скриншоты трех новостей, где каждая из звезд сообщила о планах уехать из России.

Бузова объявила об отъезде из России в связи с переездом в Белоруссию для съемок в телешоу «Х-Фактор. Беларусь». Певица будет одной из наставниц участников проекта.

Чехова задумалась об отъезде из России после поездки в США. Она посетовала, что на родине «очень много стало цинизма, фриковства». Ведущая отмечала, что хотела бы переехать в штат Флорида, где недавно прожила месяц и осталась крайне довольна проведенным временем.

Тодоренко призналась, что задумывается об отъезде из России вместе с мужем, певцом Владом Топаловым. Она выразила мнение, что музыка супруга недооценена в России. Ведущая допустила, что в будущем их семья может уехать в Лондон.

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