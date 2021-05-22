Раскрыты доходы Собчак за 2020 год

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак в пандемийном 2020 году заработала 212,7 миллиона рублей, что на 26,9 миллиона рублей больше, чем в 2019 году, несмотря на карантинные ограничения и запрет публичных мероприятий. Такие цифры раскрыты в декларации о доходах ее супруга Константина Богомолова, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Богомолов подал декларацию как глава бюджетного учреждения — Театра на Малой Бронной. Согласно документу, в 2020 году он заработал 17,9 миллиона рублей, что меньше, чем в 2019-м — 19,1 миллиона рублей. Также он указал в своей декларации две квартиры. Ксения Собчак же владеет тремя земельными участками, тремя квартирами, жилым домом и семью нежилыми помещениями.

Ранее Ксения Собчак отреагировала на сообщения Telegram-канала «Героиня Татлера» о наличии у нее израильского гражданства. Она заявила, что у нее никогда не было и нет паспорта другой страны ни до президентских выборов 2018 года, в которых она участвовала, ни после них. Собчак добавила, что подобные утверждения об израильском гражданстве у нее — ложь и клевета.