Ксения Собчак поделилась пляжным фото и раскрыла секрет стройной фигуры

Ведущая и блогерша Ксения Собчак поделилась фото в откровенном наряде и раскрыла секрет стройной фигуры. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 39-летняя знаменитость позирует на пляже в полупрозрачном белом кроп-топе, через ткань которого просвечивается разноцветный бикини, и брюках из такого же материала. Ее образ дополнили черная кепка, солнцезащитные очки, а также массивные колье и браслет.

В подписи под публикацией, которая набрала больше 110 тысяч лайков, Собчак рассказала, что «ленилась быть системной в своих тренировках», но затем приняла решение наладить свой режим. «Я сбросила пять килограммов, которые намертво прилипли ко мне после рождения Платона. И главное, обрела нужную форму», — написала ведущая, добавив, что после отдыха в Мексике сразу отправится в спортзал.

Пользователи сети оценили внешний вид звезды в комментариях. «Ты в офигенной форме!», «Прекрасен плоский ваш живот!», «Ксения, вы молодец!», «Красивая фигура и сила воли», «У вас отличная фигура! Вы супер! Выглядите очень хорошо!» — хвалили подписчики.

Ранее в мае худоба Ксении Собчак на пляжном снимке испугала пользователей сети. Она снялась в бежевом сарафане с цветочным принтом длины миди бренда Ruban и шлепанцах. Ее образ дополнили солнцезащитные очки Ray Ban, светлая кепка и плетеная сумка. «Чего-то вы совсем исхудали, Ксения Анатольна», — недоумевали юзеры.