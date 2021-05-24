Российская ведущая задумалась об отъезде из России

Российская телеведущая Анфиса Чехова задумалась об отъезде из России после поездки в США. Об этом она рассказала в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Неуютно стало, не чувствую себя здесь в своей тарелке. В России очень много стало цинизма, фриковства, это не моя история», — отметила она. Чехова подчеркнула, что хотела бы переехать в штат Флорида. Недавно она месяц жила в Майами и осталась крайне довольна поездкой.

Ведущей понравилось, что у американок совершенно нет комплексов — все одеваются и выглядят, как хотят. «Я даже купила себе платье впервые в жизни такое и, несмотря на целлюлит, ходила в нем», — рассказала россиянка.

Чехова заверила, что в США заинтересованы в курсах по похудению, которыми занимается и телезвезда. «Там нехватка красивых женщин. Просто нападают мужчины, хотят знакомиться», — добавила она.

При этом ведущая признала, что США — достаточно дорогая страна, поэтому постоянная жизнь там будет обходиться в приличную сумму. Так, Чехова за месяц отдыха в Майами потратила более одного миллиона рублей. «Пока только обсуждали получение грин-карт мне и ребенку. Ребенку интересно, я знаю, что ему там будет хорошо», — пояснила Чехова. Ведущая планирует уехать в США вместе с 8-летним сыном Соломоном.

Ранее Чехова вспомнила, что поверила астрологу и два года назад уехала в неизвестный для себя город за счастьем. Позже она описала, почему в результате разочаровалась в этом решении.