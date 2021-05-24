Собчак нашла Урганту новую работу

Телеведущая Ксения Собчак обсудила с латвийским театральным режиссером Алвисом Херманисом российских актеров в интервью, опубликованном на ее YouTube-канале. После этого она пошутила о том, что нашла новую работу ведущему Ивану Урганту, которого Херманис включил в перечень самых выдающихся артистов.

Режиссер признался, что был бы счастлив поработать с некоторыми актерами из России. В его список вошли Сергей Маковецкий, Ксения Раппопорт, Юлия Пересильд, Рената Литвинова и Максим Суханов.

«Мне страшно нравятся Иван Ургант и [Юрий] Гальцев. Они такие хорошие актеры. Таких нигде нет», — добавил Херманис. Он подчеркнул, что также считает Урганта лучшим в мире телеведущим и видит его «как чеховского персонажа».

После публикации интервью Собчак пошутил в своем Telegram-канале о том, что нашла Урганту новую работу. «Когда Жириновский закроет "Вечерний Ургант", Херманис тебя ждет в Риге», — обратилась она к коллеге.

Ранее Жириновский пришел в студию программы «Вечерний Ургант», чтобы «торжественно закрыть» телешоу. Ургант заявил, что спустил флаг телешоу с Останкинской телебашни, а политик сцепил две части красной ленточки и опустил рубильник. После этого он пригласил Урганта вступить в ЛДПР.

Угрозы Жириновского начались после того, как Ургант пошутил о его отношениях с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.