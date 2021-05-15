Жириновский «закрыл» шоу Урганта

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в шоу «Вечерний Ургант», в финале эфира «закрыв» передачу. Отрывок опубликован на YouTube-канале телепроекта.

«Я всегда любил что-то закрыть. Чужую квартиру, семью, город, страну, цивилизацию. А сегодня закрываю передачу», — объявил Жириновский.

Ведущий Иван Ургант заявил, что спустил флаг телешоу с Останкинской телебашни, а Жириновский сцепил две части красной ленточки и опустил рубильник. После политик пригласил Урганта в ЛДПР.

Ранее Жириновский пригрозил закрыть «Вечерний Ургант» после шутки ведущего об отношениях политика с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. В ЛДПР позже подтвердили серьезность намерения закрыть передачу.