В ЛДПР подтвердили серьезность намерения закрыть «Вечерний Ургант»

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин заявил, что намерение политика закрыть шоу «Вечерний Ургант» — это не шутка. Его комментарий публикует издание «Подъем».

«Конечно серьезно. Его уже закрыли. Сегодня последний выпуск. Это не шутка, это все серьезно», — сказал Дюпин.

Ранее Жириновский пригрозил закрыть шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале после того, как Ургант вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым пошутили о взаимоотношениях политика с главой КПРФ Геннадием Зюгановым.

«Геннадий Андреевич будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец», — заявил Жириновский.

Спустя несколько дней Ургант прокомментировал угрозу лидера ЛДПР. Он сыронизировал, сказав, что передачу и правда закроют, так как Жириновский «не будет просто так молоть ерунду». Ведущий анонсировал эфир с участием Жириновского 14 мая, чтобы «провести торжественное закрытие» телешоу. В этот день политик сообщил, что действительно «уехал закрывать» передачу.