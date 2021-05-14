Жириновский «уехал закрывать» шоу Урганта

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал в своем Telegram-канале, что уехал закрывать шоу Ивана Урганта. К посту он приложил фотографию из своего рабочего кабинета.

В кадр попало пустое кресло политика и его рабочий стол с документами и ноутбуком. На ноутбук при этом приклеен стикер с портретом Урганта за колючей проволокой и словами «Шоу закрыто. Ведущий арестован».

«Ваня дошутился... Уехал закрывать...» — написал Жириновский под снимком.

Ранее в мае политик пригрозил закрыть передачу шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Это произошло после того, как Ургант вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым обратили внимание на давние взаимоотношения Жириновского с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и с юмором прокомментировали возможную смену председателя политсилы. «Геннадий Андреевич будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец», — заявил лидер ЛДПР в ответ.

Спустя несколько дней Ургант прокомментировал слова Жириновского. Он сказал, что дни телепередачи сочтены, ведь депутат «не будет просто так молоть ерунду». Также ведущий анонсировал эфир с участием Жириновского 14 мая, чтобы «провести торжественное закрытие» телешоу.