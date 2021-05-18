Ургант высмеял Жириновского с помощью буквы «Г»

Ведущий Первого канала Иван Ургант снова высказался о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, который ранее грозил закрыть шоу «Вечерний Ургант». В новом выпуске он высмеял политика, обсуждая, как на фасаде здания Госдумы отвалилась буква «А». Отрывок с выступлением Урганта был опубликован на YouTube-канале телепроекта.

«Пока нас закрывал Жириновский, Вселенная восстанавливала баланс. Нас закрывали в Останкино, а с фасада Госдумы упала буква "А"», — отметил ведущий. Ургант подчеркнул, что вероятно ветер, сорвавший букву, был западным.

Затем он поразмышлял, почему именно эта буква сорвалась с крепления на фасаде здания нижней палаты парламента. «"А" была прибита гвоздями, а "Г" держится на том же, на чем Владимир Жириновский держится последние 30 лет в Госдуме», — пошутил Ургант. Ведущий тут же добавил, что речь идет о «самом крепком клее, эпоксидном».

Ранее Жириновский пришел в студию программы «Вечерний Ургант», чтобы «торжественно закрыть» телешоу. В эфире политик отметил, что «всегда любил что-то закрыть». Ургант заявил, что спустил флаг телешоу с Останкинской телебашни, а Жириновский сцепил две части красной ленточки и опустил рубильник. Политик также пригласил Урганта вступить в ЛДПР.