Бузова согласилась уехать из России за полмиллиона долларов

Телеведущая и певица Ольга Бузова согласилась уехать из России в Белоруссию за гонорар от работы наставником вокального конкурса «Х-Фактор. Беларусь». Как сообщает «Комсомольская правда», эта сумма позволит компенсировать сложности с гастролями на период съемок.

Отмечается, что выпуски «Х-Фактора» начнут показывать в сентябре, а финал с выбором победителя состоится в конце декабря, перед Новым годом. Таким образом больше четырех месяцев Бузова будет жить между Москвой и Минском.

По данным издания, зарплата Бузовой за участие в первом сезоне может достигать полмиллиона долларов (около 36,7 миллиона рублей по текущему курсу).

О своем решении участвовать в проекте Бузова сообщила 21 мая в Instagram. Телезвезда подчеркнула, что ради этого решила переехать в Белоруссию.

Помимо Бузовой, наставниками станут музыкальный критик Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, музыкант Сергей Пархоменко (более известный как Серега).