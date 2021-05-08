Перенесшая операцию Ольга Бузова отказалась отменять концерт

Телеведущая и певица Ольга Бузова отказывается отменять предстоящий концерт в Екатеринбурге, несмотря на то что она недавно перенесла операцию под общей анестезией. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Журналисты издания позвонили в администрацию кассы, где продают билеты на запланированный в пятницу, 14 мая, концерт. Им сообщили, что информации об отмене мероприятия нет и предложили приобрести билеты по цене 42 тысячи за бронь столика и 1,7 тысячи рублей за проход на танцпол.

35-летнюю Ольгу Бузову экстренно госпитализировали и прооперировали в среду, 5 мая.

На следующий день звезда обратилась к подписчикам с извинениями за то, что долго не выходила на связь, поскольку ей надо было отойти от наркоза. «Просто очень поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под наблюдением врачей и еще, наверное, чуть-чуть полежу, потому что очень хочется спать», — заявила она и призвала не переживать за нее.

7 мая в сторис Бузова признавалась, что ей стало получше, но пока у нее есть силы только дойти до туалета. Она добавила, что «постоянно плачет» по непонятной причине и очень тяжело восстанавливается. Певица продемонстрировала, что ей вводят антибиотик и обезболивающее через катетер.

Бузова не сообщила, с каким диагнозом ее госпитализировали и просит не высказывать предположения в комментариях.