Сестра Бузовой пожаловалась на травлю

Младшая сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна пожаловалась на травлю в соцсетях после новостей о госпитализации родственницы. Об этом девушка рассказала в Instagram, ее слова передает портал StarHit.

Отмечается, что подписчики ополчились на блогершу за ее позитивный настрой в соцсетях, в то время как Ольга Бузова находится в больнице. Некоторые из фолловеров попытались успокоить девушку и пожелали ей не обращать внимания на критику. «У меня плохо получается [игнорировать]. Особенно когда желают смерти и повторного инсульта», — призналась Бузова-младшая.

Она также ответила тем, кто сомневается в плохом самочувствии телеведущей. Сестра Ольги Бузовой указала на то, что люди вправе рассказывать о своем здоровье тогда, когда посчитают нужным.

Ранее Бузова-старшая рассказала о своем состоянии после того, как была экстренно госпитализирована и прооперирована в Москве. Она пожаловалась, что не может прийти в себя, однако не уточнила, почему попала в клинику. 5 мая издание StarHit писало, что ведущая была доставлена в больницу с приступом.

В прошлом году сестра певицы Анна Бузова перенесла инсульт. Утром 12 ноября у нее произошло острое нарушение мозгового кровообращения, после чего возлюбленный оперативно отвез ее в клинику.